Егор Дружинин объяснил сложности с раскрытием звезд в новом шоу «Маска. Танцы»

В воскресенье, 9 октября, на канале СТС выйдет новое развлекательное шоу "Маска. Танцы". Судьи должны угадать, какая звезда скрывается за танцующим персонажем.

Егор Дружинин станет одним из членов жюри нового телепроекта. Издание "А теперь внимание!" задало хореографу вопрос о том, как он собирается оценивать участников. Егор ответил, что российских артистов нельзя оценивать беспристрастно. Как предполагает Дружинин, среди участников не будет много актёров. Известных певцов он плохо знает, а вот лучших блогеров страны не знает совсем.

"Боюсь, шансы, что я кого-нибудь угадаю, не велики", — признался танцор.

Дружинин отметил, что самым проницательным из жюри, по его личному мнению, является Тимур Родригез. Три года шоумен входил в состав жюри шоу "Маска". Кроме того, он хорошо знает российских звёзд.