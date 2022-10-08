Футболист Павел Мамаев скрывается от мобилизации за рубежом

В последнее время футболист Павел Мамаев пропал из жизни экс-супруги Аланы и дочери Алисы. В личном блоге его бывшая жена поделилась догадками, куда делся спортсмен.

Как пояснила девушка, полузащитник уехал из России, скрываясь от призыва. С 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. Артисты, спортсмены и другие медийные личности при этом не освобождаются от призыва. Мамаева говорит, что несмотря на переезд, бывший супруг докучает судебными исками.

Алана предполагает, что Павлу необходимы деньги на проживание за рубежом. Бывшие супруги спорят по поводу алиментов. Не так давно футболист снизил выплаты на дочь.

«Несмотря на то, что он скрывается в Турции, наверное от мобилизации, суды идут своим чередом. От исков Павел не отказывается, видимо, ему нужны деньги, чтобы полностью свалить из страны», — написала Алана в соцсети.