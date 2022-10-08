Как Андрей Миронов и Людмила Гурченко попали в «Иронию судьбы» вопреки желанию Эльдара Рязанова

Актеры Андрей Миронов и Людмила Гурченко в советском двухсерийном фильме "Ирония судьбы или С легким паром" могли сыграть главные роли, однако не прошли пробы. Хотя даже вопреки воле режиссера Эльдара Рязанова легендарный дуэт засветился в известной картине.

В одном из эпизодов фильма, когда Ипполит включил телевизор, на экране можно появилась трансляция фильма "Соломенная шляпа". В этот момент появляются герои Людмилы Гурченко и Андрея Миронова.

При жизни режиссер Эльдар Рязанов неоднократно говорил, что у него не было полного взаимопонимания с актрисой Гурченко. Он не был в восторге от шуточок и переигрывания, которые характерны для артистки.

Помимо того, Людмила Марковна не любила под под гитару исполнять композиции, а этого от нее постоянно требовали на съемочной площадке картины "Ирония судьбы".

