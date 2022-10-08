Константин Ивлев не запрещает жене выкладывать откровенные фото в нижнем белье

Константин Ивлев не запрещает своей супруге выкладывать снимки в нижнем белье. Шеф-повар рассказал о реакции на публикации откровенных фото. Кулинар ответил на вопросы журналистов о личной жизни.

Валерия Куденкова вышла замуж за Константина Ивлева на День всех влюбленных. Свадьбу отыграли на родине невесты, в Тамани. Девушка делится в соцсетях подробностями жизни своей семьи, но сам шеф-повар не говорит о личном. При этом к публикациям супруги в нижнем белье он относится нейтрально:

«Она свои фото публикует не только в купальниках, но даже в нижнем белье. И до рождения ребенка, и после родов. Во-первых, моя супруга красивая, во-вторых, ей есть, что публике показать. Запретов у нас никаких нет и не было, девушка она самостоятельная и отдает отчет во всем, что показывает».

Ранее Ивлеев признавался, что иногда он сам фотографирует жену. Говоря об отношениях пар, где на подобные фото введен запрет, он сказал, что в каждой семье свои правила.



