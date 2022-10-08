Лавров заявил, что вторые и третьи составы «Стрелок» и «ВИА Гры» были золотой жилой для продюсеров

Image 16+
Лавров заявил, что вторые и третьи составы «Стрелок» и «ВИА Гры» были золотой жилой для продюсеров
Знаменитости
Фото из открытых источников

Во времена перестройки в стране стали появляться новые артисты. Народ шел толпами на концерты новоиспеченых артистов, а их продюсеры и организаторы выступлений зарабатывали немыслимые деньги.

После этого начали появляться спонсоры, а одновременно по городам страны гастролировали вторые, третьи и четвертые составы таких групп как "Ласковый май", "Стрелки", "ВИА Гра" и "Блестящие". Зрители с радостью посещали концерты, хотя на частные мероприятия приглашали лишь участниц номер один.

"Вторые и третьи составы были для них золотой жилой. Главным авантюристом страны был конечно же Андрей Разин. Он впервые сделал второй коллектив «Ласковый май». Был Юрий Шатунов, однако в лицо его знали немногие", — вспоминает промоутер Сергей Лавров.

По его словам, по стране гастролировало десять составов "Унесенных ветром", "Стрелок", затем групп "Блестящих" и "ВИА Гры".

Секрет прост. Когда выступали вторые либо третьи составы, концерт коллективов специально задерживали, чтобы присутствующие успели выпить, подняв таким образом настроение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«МК»: Вскрылись детали прошлого водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

Сегодня, 22:15

Лавров заявил, что вторые и третьи составы «Стрелок» и «ВИА Гры» были золотой жилой для продюсеров

Сегодня, 21:49

Рената Литвинова без макияжа показала фотографию с подругой Земфирой из Парижа

Сегодня, 21:09

Мария Шукшина после взрыва Крымского моста призвала россиян молиться

Сегодня, 21:03

Актер Алексей Панин заявил, что в Россию он вернется только умирать

Сегодня, 20:47

Константин Ивлев не запрещает жене выкладывать откровенные фото в нижнем белье

Сегодня, 20:44

Уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева оставила в России элитную недвижимость

Сегодня, 20:22

Егор Дружинин объяснил сложности с раскрытием звезд в новом шоу «Маска. Танцы»

Сегодня, 19:48

Продюсер Сергей Лавров объяснил популярность шоу Владимира Соловьева у россиян

Сегодня, 19:40

Журналист Андрей Сидорчик заявил, что именно из-за него Пугачева сбежала из России

Сегодня, 19:33

Актер Сергей Никоненко заявил, что Крымский мост никак не давал нашим врагам покоя

Сегодня, 15:42

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев из-за ошибки молодости остался бесплодным

Сегодня, 14:54

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась на ухудшение здоровья

Сегодня, 14:46

Поэт Илья Резник закроет свои детские театры из-за запрета песен Аллы Пугачевой на радио

Сегодня, 14:35

Роль Шурика разрушила жизнь и карьеру советскому актеру Александру Демьяненко

Сегодня, 14:25

Как Андрей Миронов и Людмила Гурченко попали в «Иронию судьбы» вопреки желанию Эльдара Рязанова

Сегодня, 14:17

Внук примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков подставил коллег по театру своим внезапным отъездом в Америку

Сегодня, 14:11

Сгорала от любви к коллеге: на тайну Татьяны Кравченко из «Сватов» пролили свет

Сегодня, 10:15

Футболист Павел Мамаев скрывается от мобилизации за рубежом

Сегодня, 10:03

Умерла спустя неделю: чем для Киркорова обернулся один необдуманный шаг

Сегодня, 09:57

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов
  • 6-10-2022, 10:59

В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян
  • Вчера, 21:27

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян. По словам руководителя исполкома регионального отделения Оксаны

«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье
  • 6-10-2022, 21:36

«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье

Опасная ситуация складывается в Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Киев к линии

Анатолий Демидов рассказал, как сейчас выглядит онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк
  • Вчера, 20:28

Анатолий Демидов рассказал, как сейчас выглядит онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк

Последнее время о состоянии здоровья тяжелоболной Анастасии Заворотнюк ничего не известно. Семья оберегает от любопытной прессы и назойливых

Соседи российских артистов Галкина и Пугачевой по поселку обвинили пару в загрязнении пруда
  • Вчера, 19:15

Соседи российских артистов Галкина и Пугачевой по поселку обвинили пару в загрязнении пруда

Соседи Народной артистки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь (Одинцовский район, Московская область) обвинили

Продюсер Сергей Лавров объяснил популярность шоу Владимира Соловьева у россиян
  • Сегодня, 19:40

Продюсер Сергей Лавров объяснил популярность шоу Владимира Соловьева у россиян

Сергей Лавров раскрыл секрет востребованности Владимира Соловьева. По словам концертого продюсера, его популярность в РФ объясняется тем, что

Новости партнеров
Новости партнеров
Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS
  • Сегодня, 08:19

Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS

В результате ночного обстрела Иловайска ВСУ из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пострадали несколько домов и железнодорожная

Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной
  • 6-10-2022, 11:26

Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной

Обстановка в Кременной (Луганская Народная РеспубликаНР) в настоящее время остается стабильной. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил военкор

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ
  • Вчера, 12:43

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ

Московские врачи заявили, что заболевания ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) могут стать причиной отсрочки от мобилизации, пишет Life. По словам

Военкор Поддубный: Взрыв на Крымском мосту был организован ВСУ в рамках контрнаступления на юге
  • Сегодня, 11:33

Военкор Поддубный: Взрыв на Крымском мосту был организован ВСУ в рамках контрнаступления на юге

Военный корреспондент Евгений Поддубный призывает смотреть на ЧП на Крымском мосту не с точки зрения имиджевых и репутационных потерь России, а как