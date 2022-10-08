Лавров заявил, что вторые и третьи составы «Стрелок» и «ВИА Гры» были золотой жилой для продюсеров

Во времена перестройки в стране стали появляться новые артисты. Народ шел толпами на концерты новоиспеченых артистов, а их продюсеры и организаторы выступлений зарабатывали немыслимые деньги.

После этого начали появляться спонсоры, а одновременно по городам страны гастролировали вторые, третьи и четвертые составы таких групп как "Ласковый май", "Стрелки", "ВИА Гра" и "Блестящие". Зрители с радостью посещали концерты, хотя на частные мероприятия приглашали лишь участниц номер один.

"Вторые и третьи составы были для них золотой жилой. Главным авантюристом страны был конечно же Андрей Разин. Он впервые сделал второй коллектив «Ласковый май». Был Юрий Шатунов, однако в лицо его знали немногие", — вспоминает промоутер Сергей Лавров.

По его словам, по стране гастролировало десять составов "Унесенных ветром", "Стрелок", затем групп "Блестящих" и "ВИА Гры".

Секрет прост. Когда выступали вторые либо третьи составы, концерт коллективов специально задерживали, чтобы присутствующие успели выпить, подняв таким образом настроение.