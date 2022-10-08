Мария Шукшина после взрыва Крымского моста призвала россиян молиться

Мария Шукшина, известная российская актриса, появилась на премьере нового кинофильма. Причиной появления звезды на красной дорожке являются съемки в ленте. Обычно артистка игнорирует подобные мероприятия. Как заявила Шукшина "Московскому Комсомольцу", она буквально "собрала всю волю в кулак", чтобы отправится на премьеру фильма после сегодняшних новостей о взрыве на Крымском мосту.

У меня есть своя определенная позиция. Все проблемы я вскрываю последние два года. Но то, что случилось сегодня, является абсолютной трагедией. Безусловно, не вяжется совершенно эта красная дорожка со случившимся. Это переступание через себя, хотя я не хочу подводить режиссёра. Случившееся - это "очередная красная линия", которых слишком много за последнее время", - заявила актриса.

На вопрос репортера, как обычным гражданам выдержать поток этих ужасных новостей, который буквально ежеминутно льется из разных источников, Мария ответила: "Молиться".