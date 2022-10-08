«МК»: Вскрылись детали прошлого водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

Раскрыто прошлое водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту. Предполагаемым водителем грузовой машины является 51-летний Махир Юсубов.

Мужчина переехал в Краснодар из Казани. Перед переездом серьезно поссорился со своим отцом. Конфликт был таким сильным, что стал поводом для продажи совместного дома. Как пишет «МК», в Казани Махир занимался торговлей фруктами и овощами. У Юсубова была торговая точка и оптовый склад.

Как говорят друзья водителя, он не входил в число радикальных мусульман. В основном в круг его общения входили азербайджанцы. При этом мужчна употреблял свинину и пил пиво. В его большом доме часто собиралась азербайджанская диаспора. Все, кто знал Махира, уверены, что в теракте его использовали «втемную».

Не так давно отец Махира развелся с женой. Это стало поводом для конфликта, финансового в том числе. Юсубов продал недвижимость и уехал к брату в Краснодарский край. На связь со своими казанскими друзьями практически не выходил, а клиентов для перевозок искал на бирже грузоперевозчиков ati.su.