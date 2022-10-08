Внук примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков подставил коллег по театру своим внезапным отъездом в Америку

Последние два дня не утихают слухи о мобилизации музыканта Никиты Преснякова. Эта новость была опровергнута не только самим артистом, а и его коллегами по театру.

В театральном учреждении подтвердили, что внук Аллы Борисовной Пугачёвой внезапно уехал в Америку. Однако, как выяснилось, отъезд рок-исполнителя в США разрушил планы его коллег.

«Он взял и уехал в Америку. Примерно две недели назад. Он всех этим подставил. Сорвал запланированные спектакли, а также съемки и несколько будущих концертов-заказников. Заменить Преснякова в театре весьма проблематично, поскольку в спектакле у него главная роль. Трудно сходу взять и ввести нового артиста», — цитирует издание Starhit анонимные источники.