Настасья Самбурская продемонстрировала рельефный пресс на пляжном фото в купальнике

Актриса театра и кино Настасья Самбурская тщательно следит за своим здоровьем и занимается своим телом. Артистка старается правильно и качественно питаться, ходит в спортивный зал.

Периодически знаменитость делится с поклонниками роликами из тренировок. Но больше звезде нравится хвастаться подтянутым рельефным телом. Настасья в очередной раз выложила пикантный снимок, который был сделан на пляже.

На фото Самбурская позирует в черном откровенном купальнике. Свой образ артистка дополнила черной кепкой и темными солнцезащитными очками.

Поклонники восхитились звездой, ее стройным телом, пышными формами, а также в меру накаченными руками и прессом.