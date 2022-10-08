Поэт Илья Резник закроет свои детские театры из-за запрета песен Аллы Пугачевой на радио

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Поэт Илья Резник закроет свои детские театры из-за запрета песен Аллы Пугачевой на радио
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Фото из открытых источников

Поэт-песенник Илья Резник, который написал несколько десятков хитов для певицы Аллы Пугачевой, заявил, что потеряет миллионы из-за запрета ее песен на радио. 

Как отметил маэстро, в 2023 году у него состоится юбилейный концерт в Кремле.

«По всей видимости, я не должен вставлять в программу концерта «Старинные часы», «Посидим, поокаем» «Маэстро» и многие другие песни? Но они — это моя жизнь. Для Аллы Борисовны была написана 71 песня!» — сказал он.

По информации Резника, его финансовое положение желает лучшего. У супруги на обеспечении престарелые родители. К тому же, сам композитор взял долг под будущие авторские отчисления.

«Главные мои отчисления за песни Аллы. Их убрали из ротации, поэтому буду теперь получать от 150 до 200 тыс. рублей ежеквартально. Я занял 850 тысяч! Рассчитывал, что придет полтора миллиона и рассчитаюсь как раз со всеми! Что же теперь мне делать? Пойду на Тверскую, стану там со шляпой и буду собирать деньги», — добавил Резник.

Также из-за отсутствия отчислений он будет вынужден закрыть детские театры «Маленькая страна».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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