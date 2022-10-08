Продюсер Сергей Лавров объяснил популярность шоу Владимира Соловьева у россиян

Сергей Лавров раскрыл секрет востребованности Владимира Соловьева. По словам концертого продюсера, его популярность в РФ объясняется тем, что телеведущий не боится приглашать к себе на шоу эпатажных личностей, а также всегда открыто говорит на разные темы в эфирах.

Харизматичность журналиста, на взгляд продюсера, завершает его образ. При этом Лавров отметил, что в программе Соловьева скандалы возникают не просто так, а с определенной целью – это привлечь как можно больше зрителей. Если публика на канале не скучает, то и на другой не переходит. Все это помогло журналисту стать народным любимцем.

Кроме того, хорошим компаньйоном Соловьеву был покойный Владимир Жириновский. Политик и ведущий «были изюминкой проекта»:

«Они делали шоу, было интересно их слушать. Благодаря харизматичности он стадионы собирал. Всегда у него были аншлаги»