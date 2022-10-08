Рената Литвинова без макияжа показала фотографию с подругой Земфирой из Парижа

Накануне известная российская актриса Рената Литвинова опубликовала в соцсети совместную фотографию с подругой Земфирой. Примечательно, что кинорежиссер и певица предстали перед поклонниками без макияжа в столице Франции — Париже.

В Европе знаменитости чувствуют себя весьма раскованно и непринужденно. Если ранее знаменитости редко делились совместными в социальных сетях, то теперь охотно демонстрируют поклонникам селфи.

Так, на совместном снимке из Франции Рената Литвинова нежно прижалась щекой к Земфире. При этом обе артистки позировали перед камерой без косметики.

Добавим также, поклонники объясняют столь тесную дружбу Литвиновой и Земфиры более близкими отношениями. А пять лет назад в Сети появились слухи, что знаменитости узаконили отношения в Швеции. На самом деле звездные россиянки предпочитают молчать на эту тему. При этом поклонники регулярно отмечают нежное и трепетное отношение женщин друг к другу.