Роль Шурика разрушила жизнь и карьеру советскому актеру Александру Демьяненко

Александр Демьяненко, советский и российский актер театра и кино, был одним из самых знаменитых людей в Советском Союзе в 70-х годах. Роль известного всем Шурика из кинофильмов Леонида Гайдая полюбилась многомиллионной аудиторией. Хотя сам артист ненавидел эту роль всей свой своей душой и сердцем.

Как только Александр появлялся на улице, к нему навстречу бросались поклонники. Фанаты просили народного любимца дать им автограф, и даже звали с собой в пивные. Для артиста такая слава была настоящим испытанием. Он все чаще замыкался в себе, и стал необщительным человеком, который отвергал светскую жизнь.

Также Шурик сделал Демьяненко актером одной роли. После участия в комедиях Гайдая, звезде кино чаще всего предлагали сыграть подобных персонажей. Все драматические картины, в которых снимался артист, были очень скоро забыты. В 80-х годах он подрабатывал дубляжом, а в кинематограф его совсем не звали.