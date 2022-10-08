Сценарист сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов за одну серию получал 9 тысяч долларов

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Сценарист сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов за одну серию получал 9 тысяч долларов
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Фото из открытых источников

«Улицы разбитых фонарей» - один из культовых сериалов девяностых. За историей о сотрудниках полиции с удовольствием наблюдали миллионы телезрителей. Актеры, сыгравшие главные роли в многосерийном фильме, завоевали небывалую славу.

Сериал дал немало тем, кто всегда оставался за кадром. Среди таких сценарист Андрей Кивинов. Он рассказал, сколько денег получил за свою работу над проектом.

"Одна серия стоила около 9 тысяч долларов. На то время это была очень большая сумма", - признался Кивинов.

Любопытно, что многие поклонники телесериала считают картину детищем режиссера Кирилла Капицы. На само деле это далеко не так. Тексты и героев прорабатывал сценарист и писатель Андрей Кивинов.

Для справки: российский детективный сериал «Улицы разбитых фонарей» выходит на российские экраны с 1998 года. Это самый первый отечественный сериал, показанный на канале НТВ. Он же самый продолжительный по времени в эфире в истории телевидения России. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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