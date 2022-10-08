Сгорала от любви к коллеге: на тайну Татьяны Кравченко из «Сватов» пролили свет

Телесериал «Сваты» очень полюбился зрителям. Но мало кто знает, как именно снимался телевизионный проект. Особенно интересной является история Татьяны Кравченко, сыгравшей в фильме Валюху.

Украинская актриса училась в московском театральном вузе. Там она долго не могла избавится от своего акцента. Когда актриса оказалась в сериале «Сваты», режиссер попросил «забыть все, чему ее учили». Оказалась это очень просто. Речь Кравченко полилась сама собой.

По сценарию звезда кино должна была водить автомобиль. Но у самой артистки нет водительских прав. Поэтому во время съемок на площадке Татьяну заменяла дублерша. К тому же, она настолько вжилась в роль Валюхи, что влюбилась в «мужа» Федора Добронравова. Артист коллеге неоднократно говорил, что он испытывает теплые чувства только к законной жене. В итоге Кравченко оставила партнера по съемкам в покое.