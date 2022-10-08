Солист «Иванушек» Кирилл Андреев из-за ошибки молодости остался бесплодным

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Солист «Иванушек» Кирилл Андреев из-за ошибки молодости остался бесплодным
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Фото из открытых источников

В молодости певец Кирилл Андреев не подозревал, что из-за одного необдуманного поступка его жизнь кардинально изменится. Жизнь солиста «Иванушек International» никогда не будет прежней из-за трагического события, которое поставило крест на дальнейших планах  о полноценной семье.

Примерно 20 лет назад с артистом произошла неприятная история, которая перевернула всю жизнь. Когда группа отмечала юбилей, у певца с одним из гостей завязалась серьезная ссора. В ходе жесткой драки исполнитель сильно ударился головой об асфальт. После этого Кириллу провели трепанацию черепа в стационаре.

Затем Андреев много лет принимал лекарственные препараты, которые не наилучшим образом отразились на его здоровье и дальнейшей жизни. Именно лекарственные средства сделали певца бесплодным, хотя они с супругой мечтали о дочке. Вместе с тем 51-летний артист благодарен судьбе за то, что он остался жив:

"Не получилось ку нас, хотя мы так мечтали о доченьке"

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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