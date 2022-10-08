Уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева оставила в России элитную недвижимость

Уехавшая за границу Алла Пугачева оставила в России элитную недвижимость. А ее за время творческой карьеры Примадонна успела приобрести немало.

Целое состояние артистки по-прежнему находится в РФ. Во-первых, речь идет о замке в подмосковной деревне Грязь. Особняк на шесть этажей имеет площадь 2,5 тысяч квадратных метров (и гектар земли на участке). Стоит коттедж на вершине 11-метрового холма, поэтому прекрасные виды обеспечены.

Второй недвижимостью Пугачевой является 4-комнатная квартира в Москве. Её исполнительница получила в подарок от властей, когда правил страной Брежнев. Жилье размещено на 1-й Тверской-Ямской улице.

Еще одна квартира у Примадонны есть на Филипповском переулке в столице. Это подарк от экс-зятя - Руслана Байсарова. Квартира небольшая, 200 квадратных метров, но с впечатляющими видами — всего в пяти километрах от Красной площади, окна выходят на столичный Храм Христа Спасителя.

Также легендарная певица владеет дачей, площадь которой 1000 квадратных метров. Она находится в деревне Малые Бережки возле Истринского водохранилища. Там есть территории размером в 50 соток с теннисным кортом со спецосвещением, домиками-бунгало для гостей, небольшой баней, открытым бассейном и гаражом на пять авто. В доме есть несколько комнат, каминный зал, джакузи и молельная комната.