Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась на ухудшение здоровья

Image 16+
Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась на ухудшение здоровья
Знаменитости
Фото из открытых источников

Украинская певица Светлана Лобода, которая до начала СВО на Украине жила и работала в Москве, пожаловалась на ухудшение здоровья. Как сама артистка рассказала подписчикам в своем Телеграм-канале, она немного приболела.

Однако при этом исполнительница хита «Суперзвезда» поспешила успокоить поклонников. Вокалистка рассчитывает, что через несколько дней она полностью восстановиться. Чем именно Светлана заболела, неизвестно. Но, судя по всему, поводов для беспокойства нет.

Всем доброе утро. Пусть этот день будет прекрасен! Я немного приболела, но постараюсь через пару дней восстановиться. Надеюсь, что вас осенняя хандра на застала?)))), - написала Лобода.

Напоминаем, что 39-летняя певица, которая родилась в Ирпени (пригород Киева) осудила проведение специальной военной операции на Донбассе. Артистка уехала из России и последние несколько месяцев активно гастролирует по европейским городам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актер Сергей Никоненко заявил, что Крымский мост никак не давал нашим врагам покоя

Сегодня, 15:42

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев из-за ошибки молодости остался бесплодным

Сегодня, 14:54

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась на ухудшение здоровья

Сегодня, 14:46

Поэт Илья Резник закроет свои детские театры из-за запрета песен Аллы Пугачевой на радио

Сегодня, 14:35

Роль Шурика разрушила жизнь и карьеру советскому актеру Александру Демьяненко

Сегодня, 14:25

Как Андрей Миронов и Людмила Гурченко попали в «Иронию судьбы» вопреки желанию Эльдара Рязанова

Сегодня, 14:17

Внук примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков подставил коллег по театру своим внезапным отъездом в Америку

Сегодня, 14:11

Сгорала от любви к коллеге: на тайну Татьяны Кравченко из «Сватов» пролили свет

Сегодня, 10:15

Футболист Павел Мамаев скрывается от мобилизации за рубежом

Сегодня, 10:03

Умерла спустя неделю: чем для Киркорова обернулся один необдуманный шаг

Сегодня, 09:57

Сценарист сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов за одну серию получал 9 тысяч долларов

Сегодня, 09:07

Актер Егор Беров сообщил СМИ, что готов отправиться на фронт в рамках частичной мобилизации

Сегодня, 08:48

Журналист Шахназаров публично оскорбил мужа телеведущей Ксении Собчак Константина Богомолова

Сегодня, 08:34

Журналистка Алена Жигалова призвала Никиту Преснякова рассказать правду о своей «мобилизации»

Вчера, 22:17

Ксения Бородина впервые вышла в свет с Трофимом Семищенко

Вчера, 22:03

20-летняя фигуристка Алина Загитова призналась, что у неё появился возлюбленный

Вчера, 21:54

Раскрыта суть скандала с артистами в Большом театре РФ

Вчера, 21:50

Врачи назвали характерные признаки больной печени

Вчера, 21:12

Дмитрий Бикбаев: Константин Меладзе никому ничего не давал кроме брата и Веры Брежневой

Вчера, 20:51

Режиссер и заслуженный артист РФ Борис Галкин не считает потерей массовый отъезд артистов

Вчера, 20:39

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов
  • 6-10-2022, 10:59

В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян
  • Вчера, 21:27

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян. По словам руководителя исполкома регионального отделения Оксаны

«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье
  • 6-10-2022, 21:36

«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье

Опасная ситуация складывается в Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Киев к линии

Песни Бориса Моисеева исчезли с российских музыкальных площадок VK Музыка и Яндекс.Музыка
  • 5-10-2022, 21:25

Песни Бориса Моисеева исчезли с российских музыкальных площадок VK Музыка и Яндекс.Музыка

С момента преждевременной смерти известного российского артиста Бориса Моисеева прошло 9 дней. Как стало известно сегодня, творчество певца по

Собчак предложила Корчевникову отправиться на фронт после его заявлений о Родине
  • 5-10-2022, 22:42

Собчак предложила Корчевникову отправиться на фронт после его заявлений о Родине

Ксения Собчак снова отличилась скандальным заявлением. Журналистка посоветовала тяжелобольному Борису Корчевникову, который стремительно теряет слух,

Анатолий Демидов рассказал, как сейчас выглядит онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк
  • Вчера, 20:28

Анатолий Демидов рассказал, как сейчас выглядит онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк

Последнее время о состоянии здоровья тяжелоболной Анастасии Заворотнюк ничего не известно. Семья оберегает от любопытной прессы и назойливых

Новости партнеров
Новости партнеров
Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS
  • Сегодня, 08:19

Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS

В результате ночного обстрела Иловайска ВСУ из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пострадали несколько домов и железнодорожная

Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной
  • 6-10-2022, 11:26

Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной

Обстановка в Кременной (Луганская Народная РеспубликаНР) в настоящее время остается стабильной. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил военкор

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ
  • Вчера, 12:43

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ

Московские врачи заявили, что заболевания ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) могут стать причиной отсрочки от мобилизации, пишет Life. По словам

Военкор Поддубный: Взрыв на Крымском мосту был организован ВСУ в рамках контрнаступления на юге
  • Сегодня, 11:33

Военкор Поддубный: Взрыв на Крымском мосту был организован ВСУ в рамках контрнаступления на юге

Военный корреспондент Евгений Поддубный призывает смотреть на ЧП на Крымском мосту не с точки зрения имиджевых и репутационных потерь России, а как