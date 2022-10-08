Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась на ухудшение здоровья

Украинская певица Светлана Лобода, которая до начала СВО на Украине жила и работала в Москве, пожаловалась на ухудшение здоровья. Как сама артистка рассказала подписчикам в своем Телеграм-канале, она немного приболела.

Однако при этом исполнительница хита «Суперзвезда» поспешила успокоить поклонников. Вокалистка рассчитывает, что через несколько дней она полностью восстановиться. Чем именно Светлана заболела, неизвестно. Но, судя по всему, поводов для беспокойства нет.

Всем доброе утро. Пусть этот день будет прекрасен! Я немного приболела, но постараюсь через пару дней восстановиться. Надеюсь, что вас осенняя хандра на застала?)))), - написала Лобода.

Напоминаем, что 39-летняя певица, которая родилась в Ирпени (пригород Киева) осудила проведение специальной военной операции на Донбассе. Артистка уехала из России и последние несколько месяцев активно гастролирует по европейским городам.