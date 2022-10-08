Умерла спустя неделю: чем для Киркорова обернулся один необдуманный шаг

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Умерла спустя неделю: чем для Киркорова обернулся один необдуманный шаг
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Фото из открытых источников

В жизни певца Филиппа Киркорова произошла трагедия. 19 лет назад умерла его сестра Ксения. Об этом откровенно рассказал отец артиста в шоу «Секрет на миллион».

Бедрос Киркоров не может смирится с этой трагедией. Девочка появилась на свет во втором браке. Сразу же после родов мужчина уступил супруге и разрешил выбрать имя для новорожденной малышки. В семье Киркорова есть старинная традиция, согласно которой ребенка должны назвать в честь матери Киркорова-старшего. Только после кончины маленькой дочери Бедрос Филиппович задумался, что его выбор стал роковым.

«Мы переживали очень сильно. Так хотели ребенка. Я дочку видел в инкубаторе, хотел сопротивляться и назвать дочку в честь мамы Софии. В нашей семье принято так, однако традиция была нарушена. Может быть, именно за это жизнь нас наказала…» —говорит 90-летний артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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