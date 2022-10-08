Журналист Андрей Сидорчик заявил, что именно из-за него Пугачева сбежала из России

СМИ продолжают активно обсуждать поступок Аллы Пугачевой. Примадонна второй раз после начала СВО на Украине покинула территорию России. Многие думают, что сбежала Народная артистка из-за того, что ее супруга Максима Галкина* объявили иностранным агентом. Другие полагают, что певица испугалась мобилизации.

Журналист Андрей Сидорчик думает иначе. Он выдвинул свою версию уезда Пугачевой. Публицист говорит, что Алла Борисовна уехала из РФ после выпуска шоу "Место встречи" на телеканале НТВ. Участники передачи неоднократно обсуждали исполнительницу. Слова журналиста стали для звезды эстрады последней каплей.