Журналист Андрей Сидорчик заявил, что именно из-за него Пугачева сбежала из России

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Журналист Андрей Сидорчик заявил, что именно из-за него Пугачева сбежала из России
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Фото из открытых источников

СМИ продолжают активно обсуждать поступок Аллы Пугачевой. Примадонна второй раз после начала СВО на Украине покинула территорию России. Многие думают, что сбежала Народная артистка из-за того, что ее супруга Максима Галкина* объявили иностранным агентом. Другие полагают, что певица испугалась мобилизации.

Журналист Андрей Сидорчик думает иначе. Он выдвинул свою версию уезда Пугачевой. Публицист говорит, что Алла Борисовна уехала из РФ после выпуска шоу "Место встречи" на телеканале НТВ. Участники передачи неоднократно обсуждали исполнительницу. Слова журналиста стали для звезды эстрады последней каплей.

"Интересно очень получилось. На минувшей неделе мы дискуссии о Алле Борисовне. А "холопы" и "рабы" появились сразу после нашей беседы, где я нелестно о ней заговорил", - заявил Сидорчик.
* - иноагент в РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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