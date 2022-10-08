Журналист Шахназаров публично оскорбил мужа телеведущей Ксении Собчак Константина Богомолова

Вчера, 7 октября, в Московском художественном театре имени А.П. Чехова прошла премьера спектакля «Новая оптимистическая повестка». Режиссером спектакля является Константин Богомолов.

Журналист Михаил Шахназаров, который известен публике громкими высказываниями, не доволен работой постановщика. По мнению публициста, таких постановок не должно быть в российских театрах.

«Извращенец и бездарь. Константин Богомолов, который крышуется на самых верхах, в центре Москвы поставил такое паскудство? И при этом он клал на все с прибором», —публично заявил возмущенный радиоведущий.

Шахназаров не только возмущен идеей спектакля. По мнению журналиста, театр захватили любители. А современные постановки напоминают фарс.

«Бутафория и непрофессионализм стали нормой», — добавил он.