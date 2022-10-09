Актёр телесериала «След» Георгий Тесля-Герасимов вступил в ряды Народной милиции ДНР

Георгий Тесля-Герасимов не так давно приехал на Донбасс. А в пятницу, 7 октября, по информации издания «Абзац» актёр вступил в ряды Народной милиции ДНР (НМ ДНР).

Я несколько раз был на передовой, был вместе с командирами, и с обычными людьми, с людьми из Донбасса. Тогда принял решение, что я должен здесь быть, – говорит Георгий.

Кроме военной службы, Тесля-Герасимов на Донбассе будет заниматься творческой деятельностью. В планах у артиста работа над художественным фильмом о донецких бойцах, а также написание военных композиций.

Я пишу сценарий в настоящее время. Написал уже три песни, которые выйдут здесь очень скоро. Поэтому тут у меня есть несколько задач, которые я планирую воплотить в жизнь, –добавил Георгий.

Отметим, ранее звезда телесериала «След» пожаловался, что его уволили из многосерийного фильма из-за поездок в зону СВО.