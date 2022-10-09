Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну после уколов ботокса

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом
Махир Юсубов, водитель фуры, которая подорвалась сегодня утром на Крымском мосту, получил заказ при помощи популярного среди дальнобойщиков
В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян. По словам руководителя исполкома регионального отделения Оксаны
Последнее время о состоянии здоровья тяжелоболной Анастасии Заворотнюк ничего не известно. Семья оберегает от любопытной прессы и назойливых
Соседи Народной артистки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь (Одинцовский район, Московская область) обвинили
Лариса Рубальская, которая написала для народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачёвой несколько композиций, среди которых всем известная песня
Опасная ситуация складывается в Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Киев к линии
Свердловского хирурга, являющегося заведующим хирургического отделения больницы № 1 Асбеста, призвали в рамках частичной мобилизации в РФ одним из
В результате ночного обстрела Иловайска ВСУ из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пострадали несколько домов и железнодорожная
Обстановка в Кременной (Луганская Народная РеспубликаНР) в настоящее время остается стабильной. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил военкор
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle