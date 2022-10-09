Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну после уколов ботокса

На днях певица Альбина Джанабаева появилась на показе дизайнера Анастасии Задориной. Снимки исполнительницы просочились в СМИ — на них экс-ВИАГру не узнать! Удивленные поклонники сравнили супругу Валерия Меладзе с 64-летней Мадонной, лицо которой от переизбытка ботокса изменилось до неузнаваемости.

Издание «СтарХит» связалось с пластическим хирургом Лией Гавашели. Журналисты попытались узнать, что 43-летняя Джанабаева сделала со своей внешностью. Как говорит специалист, не обошлось у артистки без манипуляций косметолога.

«Альбина делает все то, что другие женщины, ухаживающие за собой. Прежде всего, разные инъекционные методики. Наверное это уколы ботулотоксина, так как у нее изменилось положение бровей и выражение лица. Кроме ботокса она прибегала к филлерам с гиалуроновой кислотой. Но сделаны они не гармонично, поскольку были нарушены пропорции лица», — отмечает пластический хирург.

Также врач предостерегает от злоупотребления инъекциями красоты, которые имеют обратный эффект и могут сделать лицо неузнаваемым.