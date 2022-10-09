Поэтесса Лариса Рубальская отреагировала на запрет исполнения композиций Пугачевой в эфире

Лариса Рубальская, которая написала для народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачёвой несколько композиций, среди которых всем известная песня «Живи спокойно, страна!», «Доченька», решила прокомментировать запрет на исполнение хитов Примадонны в радиоэфирах.

«Ну запретили, и запретили. Они прожили уже свою жизнь. Я хиты эти на своих концертах пою. Исполняю и «Живи спокойно страна», и «Доченьку». Мне не запрещено ведь», – сказала Рубальская.

Поэт-песенник добавила, что в финансовом плане она ничего не теряет от запрета на ротацию песен в исполнении Пугачёвой в эфире радиостанций страны:

«Дело в том, что авторские права мои были проданы одному из частных агентств на пять лет. Поэтому это меня не беспокоит совершенно».