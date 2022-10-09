Борис Корчевников заявил о переименовании шоу «Судьба человека» из-за событий в мире

С конца февраля передача «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» была на время снята с эфиров. А сегодня стало известно, что программа продолжит существование, но под другим названием.

Шоу с ведущим с Борисом Корчевниковым будет выходить с наступающего понедельника, 10 октября, по утрам. Артист решил переименовать проект в связи с последними происходящими в мире событиями. Отныне она будет называться «Жизнь и судьба». Первый герой обновленного формата - актер Антон Шагин. Его семью коснулась частичная мобилизация.

«Брат замечательного поэта и актера Антона Шагина ушел на фронт самостоятельно, не дожидаясь вручения повестки. Поговорили мы именно о нем, о его поездках на Донбасс и сильных стихах. Шагин будет читать стихи, много расскажет о своей гражданской позиции: «Где-то я увидел, на чьей стороне нужно быть? Обратите внимание на то, на чьей стороне дети гибнут, тогда решите, на чьей стороне быть», — говорит Корчевников.