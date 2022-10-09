Карина Андоленко высказалась о передаче «Поём на кухне всей страной»: «Это таинство, которое пугает»

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Карина Андоленко высказалась о передаче «Поём на кухне всей страной»: «Это таинство, которое пугает»
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Фото из открытых источников

На Первом канале стартовал новый проект «Поем на кухне всей страной». Принять участие в шоу может любой человек, даже далекий от профессиональной сцены. Со всех уголков страны на шоу приехали творческие участники, поразив телезрителей своим талантом.

Но попасть в финал не так просто. Участникам необходимо пройти два сложных этапа отбора. Первыми оценивают вокал Александр Семчев, Светлана Крючкова, Жан Милимеров, Анатолий Журавлев, Карина Андоленко.

Но семья Соляковых, во главе со священнослужителем, спела известного «Черного ворона» и навсегда осталась в сердцах звездных экспертов. Невероятные голоса, профессиональный вокал впечатлили Карину Андоленко, поэтому она не сдержала эмоции.

«У меня было такое ощущение, что мы находимся не на кухне, а на таинстве каком-либо, которое пугает. Мне даже стало страшно, было столько энергии», — прокомментировала Карина выступление священника и семьи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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