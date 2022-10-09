Маша Распутина стала новым членом жюри «Шоу Аватар» на НТВ

В шестом, выпуске «Шоу Аватар», который вчера вышел на канале НТВ, произошла замена в составе жюри. Новой судьей стала певица Маша Распутина. Она заменила Аиду Гарифуллину, которой сниматься дальше в шоу не позволил сложный гастрольный график.

«Я очень рада вместе с вами снова находиться здесь», - сказала артистка.

Стоит отметить, что Распутина хорошо знает «закулисье» данного проекта, поскольку не так давно она управляла аватаром Белоснежки. Разоблачили исполнительницу в третьем выпуске шоу.

Однако в новом выпуске судьям впервые за все время проекта не удалось угадать ни одного аватара. Жюри предполагало, что под Лешим скрывается Стас Костюшкин, Дюймовочкой управляет Наталья Самбурская, Джинн — это Денис Клявер. Но догадки эти оказались неправильными.

В пятом выпуске, для сравнения, звездные судьи разоблачили Кощея (Доминик Джокер), Мэри Поппинс (Люся Чеботина). В четвертом выпуске тоже были разоблачены два участника: Красная Шапочка (Зара) и Русалочка (Елена Воробей).