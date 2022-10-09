Отар Кушанашвили предупредил, что Нурлану Сабурову припомнят шутки о жителях РФ

Отар Кушанашвили намекнул комику Нурлану Сабурову на проблемы в России за высмеивание русских на концерте в Алматы (Казахстан). Телеведущий объяснил догадки в своем Telegram-канале.

Кушанашвили увидел ролик со скандальным выступлением Сабурова в Казахстане. Эта страна стала самым популярным направлением у жителей РФ после объявления в стране частичной мобилизации. Комик порекомендовал россиянам выучить казахский язык, а также правильно произносить слово «тенге», чтобы почувствовать на своей шкуре, как было выходцам из Средней Азии неприятно из-за многочисленных нападок, когда они приезжали на заработки в Россию.

Отар не нашел в шутках юмориста ничего ужасного, поэтому заступился за него.

«Нурлан, несмотря на то, что нещадно использует мои любимые приемы, он мне нравится. По этой причине должен предупредить: «Братец, тебе скоро припомнят все», - заявил журналист, намекнув на то, что вскоре Сабурову запретят выступать в РФ.