Певица Азиза готовится к венчанию с мужем, которое пройдёт весной 2023 года

58-летняя певица Азиза почти год счастлива в браке с супругом Алессандро Лортэ. Исполнительница готовится к венчанию, которое запланировано на весну следующего года.

По информации МК, Азиза вместе с мужем они обсуждали венчание до похода в ЗАГС. Однако есть обстоятельства, которые помешали влюбленным обвенчаться.

"Обстоятельства никак не складывались. То мы хотели ребенка, то из-за церковных праздников нам не удалось обвенчаться тогда, когда мы аланировали, то я платье не успела подготовить", — откровенничает артистка.

Впрочем, супруги определились с датой венчания. Состоится оно весной 2023 года. Алессандро и Азиза хотят провести обряд бракосочетания в Сергиевом Посаде, ведь именно там зародились их любовные отношения. Певица ценит то, что Лортэ кардинально поменял свою жизнь, чтобы быть вместе с ней.