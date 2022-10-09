Певица Кристина Орбакайте неожиданно нашлась в одном из люксовых отелей Крыма

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Певица Кристина Орбакайте неожиданно нашлась в одном из люксовых отелей Крыма
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Фото из открытых источников

Пока мать Кристины Орбакайте обживается в Израиле, певица не упускает возможность получить деньги за выступление. Вчера артистка исполнила свои хиты на сцене одного из люксовых отелей Крыма.

Помимо отъезда из РФ Примадонны, стало известно, что страну покинул Никита Пресняков, который улетел в Америку. Хотя внук Пугачевой назвал эту новость фейком. Кристина прекрасно чувствует себя на родине. Вчера, 8 октября, Орбакайте выступила в отеле Mriya Resort & SPA, который находится на побережье Крыма. Для гостей исполнительница спела свои самые популярные хиты. Звезда эстрады выглядела элегантно, она предстала в светлом наряде в пол. Билеты на концерт стоили от 4 тыс. рублей.

«За все свои  годы творчества Кристина Орбакайте является символом любви к своим зрителям. Очень душевная, созидательна, трепетна. Ее хиты отзываются в сердцах каждого, делая нас мудрее, а мир светлее и добрее», — говорилось в афише.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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