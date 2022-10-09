Певица Кристина Орбакайте отменила сольные новогодние концерты в России

Выступления певицы Кристины Орбакайте отменяются в стране. Артистка, покинувшая Россию, судя по всему, не планирует возвращаться на Родину.

Запланированные ранее выступления Орбакайте на ближайшие несколько месяцев были отменены. Сняты и афиши спектаклей в театре "Современник", где звезда принимала участие. Кроме того, не состоятся два сольных новогодних концерта, на которых Кристина могла заработать огромные гонорары.

Причины отмены пока не называются. Не исключено, что связано это с переездом певицы в США на длительный период времени.

"31 декабря концертов на нашей площадке пока что нет. Были концерты, но на данный момент нет", - заявили в Доме музыки.