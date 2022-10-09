Режиссер Бикбаев рассказал, о чем просила певица Юлия Началова перед смертью

Российская исполнительница Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет. Она скончалась 16 марта 2019 года. Память о певице продолжает жить в сердцах ее родственников и поклонников.

Близкий друг артистки, режиссер Дмитрий Бикбаев, рассказал, как проходили его встречи с артисткой перед тем, как она умерла. Как вспоминает актер, Началова записала новую композицию и планировала снять клип на песню. Бюджет съемок был ограничен, поэтому Бикбаев вызвался помочь своей подруге. Артисты работали до утра. Юлия всегда вкладывала душу, несмотря на усталость и неудачи.

"Нам необходимо было все быстро организовать. У нее должна была выйти новая композиция, она сильно загорелась этой историей. Давай мы снимем клип! Само собой разумеется, мы хотели привлечь внимание к этому всему, позвали много медийных гостей", - говорит режиссер.

Также Бикбаев добавил, что певица была теплым, отзывчивым и добрым человеком, которого не испортил мир шоу-бизнеса.