Сестра Марии Шукшиной заявила, что у актрисы на самом деле совсем другая фамилия

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Сестра Марии Шукшиной заявила, что у актрисы на самом деле совсем другая фамилия
Знаменитости
Фото из открытых источников

У актрисы Марии Шукшиной натянутые отношения с ее родной сестрой Ольгой. Женщины давно не относятся друг к другу как родственницы. Общаются они скорее как враги.

Наследницы Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не могут никак найти общий язык. Ольга, пользуясь знаменитостью родственников, дает интервью журналистам и принимает участие в разных шоу. Нередко сестра Шукшиной рассказывает личные тайны Марии.

Недавно Ольга рассказала, что у ее сестры совсем другая фамилия. Как оказалось, в свое время артистка кино вышла замуж за Трегубенко, но после развода не поменяла фамилию. Сейчас актриса выступает под псевдонимом, грубо говоря, используя свою знаменитую фамилию. Ольга при этом тоже осталась Шукшиной, поскольку ни разу не была замужем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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