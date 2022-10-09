Супруг Ольги Скабеевой Попов выставил Галкина с шоу «60 минут»

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Супруг Ольги Скабеевой Попов выставил Галкина с шоу «60 минут»
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Фото из открытых источников

Евгений Попов в отличие от Соловьева редко вступает в скандалы на программе. Но один случай видимо оказался особенным. В эфире в прошлом году на шоу "60 минут" ситуация внезапно обострилась.

Политолог Андрей Сидорчик плеснул водой в Дмитрия Галкина. Скандал мог бы закончится бы дракой, однако предприимчивый Евгений Попов выставил гостей из студии.

«Господа, прошу, оба покиньте студию. Дмитрий Галкин, выйдите отсюда, выведите его из студии!», — резко заявил супруг Скабеевой.

Через некоторое время в Telegram-канале ведущий решил прокомментировать данную ситуацию. Евгений признался, что зачинщиком скандала оказался именно Галкин. Эксперт первым оскорбил своего собеседника.

«Впервые я нарушаю правила "бойцовского клуба", публикуя видеоролик инцидента, произошедшего во время рекламной паузы. Произошел конфликт мгновенно, поэтому я попросил обоих гостей покинуть студию», — пояснил Попов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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