Татьяна Тарасова набросилась на Марата Башарова, который избивал свою супругу

Известно, что знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова всегда сдержанно себя ведет на публике. Но ситуация с актером Маратом Башаровым, избивавшим свою супругу, буквально вывела женщину из себя.

Как выяснилось, возмущенная Татьяна Анатольевна набросилась на Башарова и раскритиковала его мерзкий поступок. Прославленный тренер не смогла промолчать и высказала свое мнение.

Отмечается, что Марат не стал извиняться перед публикой. Тарасова же заявила, что она не хочет сидеть с актером за одним столом и затем покинула студию.

«Я даже бы не поздоровалась с тобой. Тебе не позволял никто говорить. Ты или приносишь свои извинения на всю страну перед женщиной, которую может в любой момент избить пьяный мужик в присутствии своей дочки, или я отсюда уйду», - заявила Тарасова.