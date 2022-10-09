Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала правду о своем отъезде из РФ

Телеведущая Лера Кудряцева высказалась о возможности отъезда из РФ. Об этом звездная блондинка рассказала в своем Telegram-канале.

Как подчеркнула Лера, она не думает об эмиграции.

«Я живу в Москве, люблю Россию со всеми ее недостатками. Здесь живет моя семья. Уезжать никуда я не собираюсь», — отметила в соцсети Кудрявцева.

Теледива говорит, что некоторые упрекают ее в «желании усидеть на двух стульях», однако это совершенно не так.

Напомним, в конце сентября ведущая заявила, что как и остальные переживает по поводу сложившейся ситуации. Но она готова помочь стране в трудное время и лично биться за Россию.