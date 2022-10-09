Вовсе не Петросян: стала известна настоящая фамилия юмориста

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Вовсе не Петросян: стала известна настоящая фамилия юмориста
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Фото из открытых источников

Стала известна настоящая фамилия Евгения Петросяна. Если бы не развод, то никто бы не узнал, как зовут знаменитого юмориста.

Пара Елены Степаненко и Евгения Петросяна считалась одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Артисты поженились в далеком 1985 году. В 2018 году они шокировали общественность новостью о разводе.

В ходе бракоразводного процесса оказалось, что супруги чрезмерно богаты. Стоимость совместного нажитого имущества пары оценили в 1,5 млрд рублей. Также выяснилась еще одна тайна. Как оказалось, Петросян вовсе не Петросян.

На официальном сайте Хамовнического суда говорится, что по судебному иску Степаненко ответчиком является Петросянц Е. В. «Лишняя» буква в фамилии удивила фанатов. Но Евгений Ваганович никогда не скрывал то, что отбросил одну букву фамилии, чтобы она стала более легкой для произношения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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