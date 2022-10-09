«Задержка развития»: шестимесячной дочери Натальи Фриске поставили новый диагноз

36-летняя сестра Жанны Фриске Наталья в апреле стала мамой. Но поклонники опасаются за здоровье маленькой девочки. Недоброжелатели называют Луну "заплывшей" из-за лишнего веса. Как стало известно, в шесть месяцев дочь Натальи весит 10 килограммов. К тому же, подписчики Фриске в соцсетях пытаются поставить диагноз малышке, узнав, что она еще не сидит и не переворачивается.

Врач-педиатр Анна Зименская решила прокомментировать обстоятельства, при которых ребенка сестры Жанны нужно показать специалисту. По словам доктора, сесть ребенок может даже в восемь месяцев. А переворачиваться он должен в четыре-пять месяцев. Если этого не произошло, нужно как можно скорее искать причины.

"Возможна даже небольшая задержка развития. Хотя нельзя исключать, что это индивидуальная норма", — высказалась педиатр.

Специалист добавила, что это только ее предположения, а для подтверждения или опровержения диагноза следует пройти полную диагностику.