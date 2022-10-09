Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов прыгнул в Москву-реку, спасая своего питомца

Звезда полюбившегося всем телесериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов - настоящий герой. Актер прыгнул в Москву-реку, чтобы спасти своего питомца. Об этом рассказала супруга артиста Виктория Ворожбит, которая восхищена мужеством мужа.

История разворачивалась теплым осенним днем. Семейная пара вместе гуляла по городу. Неожиданно маленькая собачка супругов оказалась в воде. Жигунов бросился спасать любимца.

"Гуляли мы в Нескучном саду и затем вышли на набережную. Степа бежал, перепрыгнул через бордюрчик, а что дальше вода он не знал. Он бы продержался немного, однако вода холодная. Пришлось мужу прыгать за ним в Москву-реку", - вспоминает Виктория.