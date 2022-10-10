Лукашенко опроверг информацию о присоединении Белоруссии к военным действиям

Президент Белоруссии опроверг слухи о присоединении к участию в СВО на Украине белорусских войск. Об этом сообщает ресурс «БелТа», где также отмечается, что западные политологи уверены, что уже в считанные дни Белоруссия начнет атаки на Украину.

На сегодняшний день западными аналитиками рассматривается масса вариантов и сюжетов, как именно Белоруссия будет помогать России. Но президент подчеркивает, что данная информация является вбросом и не имеет никакого отношения к реальным планам страны.

"Их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель - она остается с давних времен - втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Белоруссией", - сказал Лукашенко.

В ходе проведенного совещания Лукашенко не стал скрывать, что получает реальные угрозы со стороны Украины, если с территории Белоруссии начнутся какие-либо военные движения возле государственных границ «незалежной». Президент уверяет, что им есть чем ответить, если такая необходимость возникнет.