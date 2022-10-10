Погода в Петербурге будет радовать теплом, но дождей не избежать

По заявлению синоптика Александра Колесова, 10 октября запомнится многим теплой погодой, а уже с 11 октября в регион войдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой понижение температуры и дожди, сообщают "Невские новости". До 16 октября погода будет переменчивой, но преимущественно дождливой, ветреной и по-осеннему холодной. Несмотря на ненастье, температура воздуха не опустится ниже +10.

«Дожди будут небольшие, но опять усилится южный ветер. Температура воздуха после прохождения атмосферного фронта немного понизится, но все равно днем в Санкт-Петербурге еще будет относительно тепло, и в течение недели ниже +10 градусов температура не опустится. Осадков тоже немного, умеренные дожди вероятнее к выходным дням», — рассказал Колесов.

В Москве ситуация аналогичная: в ночь со вторника на среду ожидается стремительное снижение температуры воздуха, а также возможны заморозки. Циклон, позволивший насладится теплыми осенними прогулками, сдвинется в район Сахалина, куда принесет яркое солнце и тепло.