Финляндия не намерены закрывать российские консульства

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Финляндия не намерены закрывать российские консульства
В Мире
Фото из открытых источников

Продолжается обсуждение ситуации вокруг дипломатических отношений между Россией и Финляндией. Со стороны политических властей последней на разных уровнях иногда звучат призывы закрыть российские консульства. Например, об этом сказал мэр города Турку. Поэтому на пресс-конференции в Брюсселе финского министра иностранных дел Пекка Хаависто журналисты попросили прокомментировать такие предложения.

Он заявил, что политические власти Финляндии не собираются закрывать российские консульства, на сегодняшний день этот вопрос и не подвергался обсуждению.  "Никакого предварительного плана по поводу дальнейшей судьбы российских представительств в Финляндии пока нет" – сказал Хаависто.

Он подчеркнул, что финские консульства находятся в Санкт-Петербурге, Мурманске и других российских городах и власти его страны хотят продолжения их функционирования. В случае же закрытия представительств России в Финляндии скорее всего, отметил Хаависто, будут приняты аналогичные ответные меры.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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