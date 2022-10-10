Алла Пугачева, последние новости: что сейчас происходит с артисткой

Народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева покинула Россию. На данный момент известная 73-летняя певица находится в Израиле вместе со детьми Лизой и Гарри.

До этого исполнительница несколько раз обращалась к своим поклонникам в соцсетях, как будучи в РФ, так и после поспешного отъезда из страны.

18 сентября Примадонна попросила признать ее иноагентом наравне с мужем, юмористом и стендап-комиком Максимом Галкиным*.

27 сентября Пугачева вышла на связь для того, чтобы почтить память коллеги и близкого друга Бориса Моисеева.

29 сентября Алла Борисовна вместе с детьми покинула территорию России на частном джете.

4 октября артистка эстрады обратилась к подписчикам микроблога из-за рубежа. Она не уточнила, где сейчас находится.

10 октября певица раскрыла свое местоположение. Она опубликовала снимок и написала, что сейчас находится на "святой земле".

*Признан иноагентом в РФ

