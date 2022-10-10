Покинувшая РФ Алла Пугачева счастлива и молится за своих поклонников в Израиле

Певица Алла Пугачева, которая во второй раз уехала из России, выложила в своем Instagram (компания-владелец Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией) новое фото. Это первый кадр после поспешного отъезда Примадонны в Израиль.

Под снимком Народная артистка обратилась к своим поклонникам, которые ее поддержали в трудное время.

«Благодарю мою большую многомиллионную армию поклонников за поддержку, за любовь, за умение отличать ложь от правды. Молюсь о вас, молюсь о мире на этой святой земле. Я очень счастлива!» — подписала фотографию в личном блоге 73-летняя певица.

Стоит сказать, что новый пост Пугачевой вызвал весьма неоднозначную реакцию в обществе. В комментариях некоторые из подписчиков раскритиковали Примадонну за подобное заявление, но большинство все-же порадовались заявлению любимицы.