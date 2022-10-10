Родной брат российского актера Антона Шагина поехал добровольно в зону СВО на Донбасс

В сентябре брат Антона Шагина добровольно отправился на Донбасс. Родственник артиста уехал в зону СВО без опыта службы. Звезда «Стиляг» не перестает молится о его здравии.

38-летний Антон поддержал действия своего брата. Актер говорит, что Костя поступил как истинный патриот.

«Брат ранее не служил, хотя отправился на фронт. Осознанное решение. Узнав об этом, я был удивлен и горд одновременно. Он сказал, что взял повестку, и чтобы я не отговаривал. Да я бы и стал отговаривать»,

— признался Антон в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

Если ранее звезда «Стиляг» был не так близок с Константином, то сейчас постоянно за него молится:

«Молюсь утром и вечером. Надеюсь, плохого ничего не произойдет. Прошу Богородицу избавить брата от злых людей и смерти. Когда его провожал, дал денег на личные нужды. Он не женат и заявил: «Не создал карьеры и семьи, поэтому могу послужить Родине, защищать страну в решающих битвах».