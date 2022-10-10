«Пошлятина»: Поклонники высмеяли вырядившуюся в Кремлевском дворце Наташу Королеву

Наташа Королева решила в очередной раз продемонстрировать свою неземную красоту. Однако в ответ певица получила насмешки и осуждение. Дело в том, что 49-летняя артистка хочет выглядеть юной, но годы берут свое.

Певица явилась в Государственный кремлевский дворец. Там состоялся фестиваль народного творчества. На мероприятие исполнительница вырядилась в красное мини-платье с глубоким декольте. Дополнила образ она высокими сапогами в тон, кокошником, серьгами и огромным кольцом в народном стиле.

Довольная Королева похвасталась перед подписчиками таким ярким «луком». Также она продемонстрировала вокальные данные, спев на камеру одну из народных песен. Исполнительницу поклонники стали ругать за все. Они обвинили ее в вульгарности, переборе с фильтрами, жеманности и отсутствие голоса.

Но, что самое обидное для Наташи, многие сравнили молодящуюся Королеву с ее матерью Людмилой Порывай, которой исполнилось 76 лет и которая тоже молодится не по возрасту.