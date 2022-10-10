До сих пор обсуждают: Николай Цискаридзе попал в эпицентр порноскандала

Примерно год назад в Сети появилась череда откровенных снимков, на которых Николай Цискаридзе предавался порочной любви. Об этом говорится в YouTube-шоу "Сама Меньшова".

Эту скандальную новость быстро забыли, а сами фотографии назвали фальшивыми. Только недавно танцор признался, что случилось тогда на самом деле.

Как заявил Цискаридзе, это таким образом из Большого театра решили над ним поглумиться. Оказывается, коллеги артистка балета решили вызвать очередной резонанс в СМИ.

«Они наверное хотели создать порноскандал с моим участием. Мою голову к другим снимкам приделали. Затем смонтировали видео. Коллеги думали, что разгорится скандал с моими родителями. Однако его не произошло», - откровенно говорит Николай.