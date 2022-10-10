Дочь покойного режиссера Марка Захарова Александра проиграла суд московскому театру «Ленком»

Конфликт Александры Марковны и директора «Ленкома» Марком Варшавером начался после смерти Марка Захарова. Его наследница внезапно был лишена всех ролей. Дочь режиссера указала, что администрация театра пользуется результатами чужого интеллектуального труда. Через суд она потребовала предоставить все права на интеллектуальную собственность господина Захарова, все отчёты о спектаклях.

В театре ей таких отчетов так не дали. Более того, актрису даже не поздравили с юбилеем, который прошел летом.



