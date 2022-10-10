Домработница Пугачевой Люся заявила, что боялась заговорить с двойняшками Гарри и Лизой

Людмила Дороднова (более известная как Люся) много лет была домработницей у Аллы Пугачевой. С 1979 года по 2005 год она работала в доме Примадонны, однако после развода певицы с Филиппом Киркоровым перешла к поп-королю.

В шоу-бизнесе Дороднова является известной персоной. У Люси всегда теплые отношения с артисткой. Она помогала Пугачевой растить дочь Кристину, а затем ее внуков. В восторге домработница от детей Аллы Борисовной, двойняшек Лизы и Гарри. Но есть в поведении звездных наследников один нюанс, который вызывает у экс-помощницы дрожь - это их интеллект.

«Гарри и Лиза настолько умные, что с ними страшно общаться. Боишься, что у тебя нет мозгов на разговоры с ними. Они иностранные языки знают, развиты не по возрасту. Столько новых слов развелось, которых я даже не знала. Уже не что-то спрашивают у тебя, а ты у них. Аллочка живет той жизнью, о которой она мечтала и на которую заслужила», – говорит Люся.