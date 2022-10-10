Евгений Петросян похвастался политической сатирой, которую поддержали московские зрители

Евгений Петросян проинформировал, что принял участие в съемках концерта в ЦКИ "Меридиан". Об этом он написал в своем Телеграме.

Юморист очень доволен концертом, который был масштабным. Зрителям представили миниатюры, монологи, а также фельетоны. Как рассказал комик, последний был на "животрепещущую актуальную тему". Московские зрители оказались его единомышленниками, поэтому номер получился успешным.

В фельетоне и в сценке "Странный ресторан" фигурировали главы Запада, поэтому его можно уверенно назвать политической сатирой:



Прошло выступление в ЦКИ "Меридиан". Концерт очень большой, я едва успевал менять костюмы. Снимались миниатюры-сценки, монологи, фельетоны. А поскольку появилось слово "фельетон", то он был на актуальную нынче тему, что волнует зрителей и дает огромный успех. Я очень рад, что мою позицию разделяет зал. В фельетоне и сценке "Странный ​ ресторан" фигурировали главы западных стран, это теперь можно называть политической сатирой.